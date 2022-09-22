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В Крыму оккупанты сбили беспилотники с красными звездами: фото

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2022, 14:27
В Крыму оккупанты сбили беспилотники с красными звездами: фото - Фото
Фото: ресурс оккупантов

Во временно оккупированном Крыму в городе Джанкой упал неизвестный беспилотник. Еще один – в Нижнегорском районе. Оккупанты говорят, что это украинские БПЛА, но на фото из соцсетей видно, что на дронах изображены красные звезды. Об этом сообщает Милитарный.

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По словам очевидцев, в Джанкое объект упал в 6:30. Местные Telegram-каналы пишут, что это произошло у входа в продуктовый магазин "Гастроленд".

В Крыму оккупанты сбили беспилотники с красными звездами: фото

Еще один похожий беспилотник упал на поле в Нижнегорском районе в северо-восточной части Крыма. Его фотографии опубликованы в соцсетях.

В Крыму оккупанты сбили беспилотники с красными звездами: фото

Глава оккупационной администрации Сергей Аксенов написал в Telegram, что "сегодня в трех районах Крыма были подавлены системами радиоэлектронной борьбы и сбиты силами ПВО беспилотники ВСУ".

Читайте также: В Севастополе – удар по штабу Черноморского флота РФ, другие взрывы в Крыму: видео с дроном

Вадим Ребрина
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Крым БПЛА
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