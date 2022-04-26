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В Крыму оккупанты заставляют детсадовцев рисовать плакаты с Z-символикой – омбудсмен

Цей матеріал також доступний українською
26.04.2022, 15:17
В Крыму оккупанты заставляют детсадовцев рисовать плакаты с Z-символикой – омбудсмен - Фото
Фото: Людмила Денисова

Российские оккупанты в Крыму заставляют детсадовцев рисовать плакаты с символикой армии захватчиков, рассказывают им об "украинских нацистах" и ищут родителей, которые не поддерживают войну России против Украины. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

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"Позорная политика милитаризации детей на территории Крыма продолжается. Формирование идеологии рашизма осуществляется в детских садах", – написала Денисова.

По ее информации, воспитателей в Крыму заставляют проводить с детьми "разъяснительные занятия" о войне в Украине. В игровой форме детям навязывают идеологию борьбы с "националистами и нацистами" на примере Украины, пытаясь стереть в сознании детей украинскую идентичность.

Также детсадовцы вынуждены рисовать плакаты с Z-символикой оккупантов.

По приказу руководства воспитатели обязаны узнавать у детей об отношении их родителей к войне, а при обнаружении "неблагонадежных" родителей информация передается в карательные органы оккупантов.

Читайте также: Оккупанты закроют Крым, чтобы люди не сбежали от призыва в армию России – Генштаб

Оксана Житнюк
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Людмила Денисова Крым детсад
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