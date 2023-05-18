В Крыму подорвали железнодорожные пути, с рельсов сошли вагоны с зерном – росСМИ

В Симферопольском районе временно оккупированного Крыма с рельсов сошли вагоны с зерном. Об этом сообщают российские пропагандистские Telegram-каналы, а также глава оккупационной администрации Сергей Аксенов.

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Telegram-каналы пишут о взрыве, который предшествовал схождению вагонов.

Аксенов об этом не сообщает.

"В Симферопольском районе с рельсов сошли вагоны с зерном. Пострадавших нет", — написал он в Telegram, добавив, что для пассажиров будет организован трансфер автобусами.

Mash пишет, что взрывное устройство было заложено под железнодорожные пути в районе села Чистенькое, рядом с Симферополем. Взрыв произошел в начале состава. По данным издания, повреждены 50 метров полотна

В Крымской железной дороге заявили, что поезд сошел с рельсов "из-за вмешательства посторонних лиц в работу ж/д транспорта".

Движение электричек на перегоне Симферополь — Севастополь приостановлено.

Ночью российские оккупанты снова атаковали Киев ракетами. По предварительной информации, все вражеские цели уничтожены.

Также удары нанесены по Бахмуту, Херсону и Одессе.

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