У Криму підірвали залізничні колії, з рейок зійшли вагони із зерном – росЗМІ

У Сімферопольському районі тимчасово окупованого Криму з рейок зійшли вагони із зерном. Про це повідомляють російські пропагандистські Telegram-канали, а також голова окупаційної адміністрації Сергій Аксьонов.

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Telegram-канали пишуть про вибух, який передував сходженню вагонів.

Аксьонов про це не повідомляє.

"У Сімферопольському районі з рейок зійшли вагони із зерном. Постраждалих немає", – написав він у Telegram, додавши, що для пасажирів буде організовано трансфер автобусами.

Mash пише, що вибуховий пристрій було закладено під залізничні колії в районі села Чистеньке, поряд із Сімферополем. Вибух стався на початку поїзда. За даними видання, пошкоджено 50 метрів полотна

У Кримській залізниці заявили, що поїзд зійшов з рейок "через втручання сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту".

Рух електричок на перегоні Сімферополь – Севастополь припинено.

Вночі російські окупанти знову атакували Київ ракетами. За попередньою інформацією, всі ворожі цілі знищені.

Також ударів завдано по Бахмуту, Херсону та Одесі.

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