У Криму підірвали залізничні колії, з рейок зійшли вагони із зерном – росЗМІ
У Сімферопольському районі тимчасово окупованого Криму з рейок зійшли вагони із зерном. Про це повідомляють російські пропагандистські Telegram-канали, а також голова окупаційної адміністрації Сергій Аксьонов.
Telegram-канали пишуть про вибух, який передував сходженню вагонів.
Аксьонов про це не повідомляє.
"У Сімферопольському районі з рейок зійшли вагони із зерном. Постраждалих немає", – написав він у Telegram, додавши, що для пасажирів буде організовано трансфер автобусами.
Mash пише, що вибуховий пристрій було закладено під залізничні колії в районі села Чистеньке, поряд із Сімферополем. Вибух стався на початку поїзда. За даними видання, пошкоджено 50 метрів полотна
У Кримській залізниці заявили, що поїзд зійшов з рейок "через втручання сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту".
Рух електричок на перегоні Сімферополь – Севастополь припинено.
- Вночі російські окупанти знову атакували Київ ракетами. За попередньою інформацією, всі ворожі цілі знищені.
- Також ударів завдано по Бахмуту, Херсону та Одесі.
Коментарі