В Крыму сильно ухудшилась криминогенная обстановка: появились зэки-"вагнеровцы" – Генштаб

Во временно оккупированном Крыму ухудшилась криминогенная обстановка из-за появления на полуострове боевиков российской террористической организации Группа Вагнера. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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По данным Генштаба, с начала 2023 года в Крыму, в частности в Севастополе, значительно ухудшилась криминогенная обстановка – причиной стало появление бывших заключенных, которые воевали в рядах террористической организации Группа Вагнера и были амнистированы после завершения контракта.

При задержании за совершенные преступления "вагнеровцев" отправляют не в исправительные учреждения, а обратно на передовую, сообщают в Генштабе.

Также в связи с высоким уровнем дезертирства среди россиян с 20 февраля на временно оккупированной территории Чаплинского района Херсонской области проводятся массовые облавы. Особое внимание уделяется заброшенным дачам и домам.

По данным Минобороны, на востоке Украины в некоторых штурмовых отрядах террористической организации Группа Вагнера и подразделениях второго армейского корпуса РФ потери составляют до 80% личного состава.

Российские журналисты нашли массовое захоронение зэков-"вагнеровцев" возле временно оккупированного Луганска.

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Оксана Житнюк

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