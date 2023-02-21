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В Крыму сильно ухудшилась криминогенная обстановка: появились зэки-"вагнеровцы" – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
21.02.2023, 18:19
В Крыму сильно ухудшилась криминогенная обстановка: появились зэки-
Наемники ЧВК Вагнер (Фото: ГУР)

Во временно оккупированном Крыму ухудшилась криминогенная обстановка из-за появления на полуострове боевиков российской террористической организации Группа Вагнера. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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По данным Генштаба, с начала 2023 года в Крыму, в частности в Севастополе, значительно ухудшилась криминогенная обстановка – причиной стало появление бывших заключенных, которые воевали в рядах террористической организации Группа Вагнера и были амнистированы после завершения контракта.

При задержании за совершенные преступления "вагнеровцев" отправляют не в исправительные учреждения, а обратно на передовую, сообщают в Генштабе.

Также в связи с высоким уровнем дезертирства среди россиян с 20 февраля на временно оккупированной территории Чаплинского района Херсонской области проводятся массовые облавы. Особое внимание уделяется заброшенным дачам и домам.

Читайте также: "Двести зеков из Вагнера сбежали под Угледаром, прячутся где-то" – перехват ГУР

Оксана Житнюк
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