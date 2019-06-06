В Крыму украинца приговорили к 10 годам колонии якобы за шпионаж

ФСБ (фото - сайт боевиков в Донбассе)

В Крыму суд российских оккупантов приговорил украинского гражданина Константина Давыденко к 10,5 годам колонии строгого режима якобы за шпионаж в пользу Украины. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ РФ.

Оккупанты схватили Давыденко в феврале 2018 года в Симферополе.

В ФСБ утверждают, что в ходе суда Давыденко якобы признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Оккупанты считают, что Давыденко был завербован Службой безопасности Украины и якобы по ее заданию собирал в Крыму сведения о новейших образцах российской военной техники.

3 июня 25-летний крымский татарин Эдем Кадыров был приговорен "судом" оккупационных властей Крыма к четырем годам тюрьмы и году ограничения за службу в украинском добровольческом батальоне им. Номана Челебиджихана.