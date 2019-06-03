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03.06.2019, 15:53

Оккупанты приговорили Кадырова в Крыму к четырем годам тюрьмы

Оккупанты приговорили Кадырова в Крыму к четырем годам тюрьмы - Фото
Скриншот из видеозаписи

Крымского татарина задержали 23 января 2019 года, "приговор" вынесли 31 мая

25-летний крымский татарин Эдем Кадыров приговорен "судом" оккупационных властей Крыма к четырем годам тюрьмы и году ограничения за службу в украинском добровольческом батальоне им. Номана Челебиджихана. Об этом сообщил в Facebook крымский журналист Радио Свобода Антон Наумлюк.

"Кадыров признал вину, заключил сделку со следствием, его дело рассматривалось по существу в особом порядке в течении одного судебного заседания 6 мая", - пишет Наумлюк.

Оккупанты украинского полуострова выяснили, что в 2016 году Кадыров вступил в военизированное формирование, которое действовало в Херсонской области. Они утверждают, что крымский татарин стал телохранителем экс-вице-премьера АРК Ленура Ислямова. Последний в начале года заявил, что не знаком с Кадыровым.

Сейчас "батальон" носит другое название - общественное объединение "Аскер".

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Теги: Крым, батальон крым, эдем кадыров, ленур ислямов, политзаключенный
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