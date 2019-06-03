Оккупанты приговорили Кадырова в Крыму к четырем годам тюрьмы

Скриншот из видеозаписи

25-летний крымский татарин Эдем Кадыров приговорен "судом" оккупационных властей Крыма к четырем годам тюрьмы и году ограничения за службу в украинском добровольческом батальоне им. Номана Челебиджихана. Об этом сообщил в Facebook крымский журналист Радио Свобода Антон Наумлюк.

"Кадыров признал вину, заключил сделку со следствием, его дело рассматривалось по существу в особом порядке в течении одного судебного заседания 6 мая", - пишет Наумлюк.

Оккупанты украинского полуострова выяснили, что в 2016 году Кадыров вступил в военизированное формирование, которое действовало в Херсонской области. Они утверждают, что крымский татарин стал телохранителем экс-вице-премьера АРК Ленура Ислямова. Последний в начале года заявил, что не знаком с Кадыровым.

Сейчас "батальон" носит другое название - общественное объединение "Аскер".

Читайте также: Оккупанты в Крыму пришли к Джемилеву со списками о "террористах"