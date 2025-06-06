В Литве оценили шансы нападения России: Желания Путина могут не совпадать с возможностями

Чтобы не дать России шанса напасть, нужно продолжать поддержку Украины и давить санкциями, сказал генерал

Раймундас Вайкшнорас (Фото: ELTA)

Значительная часть российской армии "застряла" в Украине, поэтому Кремлю будет сложно предпринять какие-то действия для нападения на Европу. Об этом заявил командующий Вооруженными силами Литвы генерал Раймундас Вайкшнорас в интервью Diena.

Он считает, что если союзники прекратят поддержку Украины и не усилят санкции против России, то это может подтолкнуть ее к более агрессивным действиям.

"Можно предположить, что если мы проявим слабость, у России сложится впечатление, что мы откажемся от всего, стоит только напугать. Поэтому я бы сказал, что к угрозам, которые мы слышим публично, нужно относиться критически", – сказал генерал.

Он также отметил, что нужно понимать – намерения и возможности российского диктатора Владимира Путина не обязательно совпадают.

"Значительная часть российских сил застряла в Украине, поэтому России будет сложно предпринять дополнительные действия. Наша поддержка Украины и ослабление российской экономики являются ключом к тому, чтобы Россия никогда не нападала на нас или наших соседей", – резюмировал Вайкшнорас.