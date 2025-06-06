У Литві оцінили шанси нападу Росії: Бажання Путіна можуть не збігатися з можливостями

Щоб не дати Росії шансу напасти, треба продовжувати підтримку України та тиснути санкціями, сказав генерал

Раймундас Вайкшнорас (Фото: ELTA)

Значна частина російської армії "застрягла" в Україні, тому Кремлю буде складно вжити якихось дій для нападу на Європу. Про це заявив командувач Збройних сил Литви генерал Раймундас Вайкшнорас в інтерв'ю Diena.

Він вважає, що якщо союзники припинять підтримку України та не посилять санкції проти Росії, це може підштовхнути її до агресивніших дій.

"Можна припустити, що якщо ми виявимо слабкість, у Росії складеться враження, що ми відмовимося від усього, варто лише налякати. Тому я б сказав, що до загроз, які ми чуємо публічно, потрібно ставитися критично", – сказав генерал.

Він також зазначив, що треба розуміти – наміри та можливості російського диктатора Володимира Путіна не обов'язково збігаються.

"Значна частина російських сил застрягла в Україні, тому Росії буде складно вжити додаткових дій. Наша підтримка України та ослаблення російської економіки є ключем до того, щоб Росія ніколи не нападала на нас чи наших сусідів", – резюмував Вайкшнорас.