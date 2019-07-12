В Литве суд разрешил заблокировать пропагандистский сайт Sputnik

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Сегодня, 12 июля, Вильнюсский окружной административный суд разрешил заблокировать пропагандистский сайт Sputnik, принадлежащий российскому государственному агентству новостей, за нарушение авторских прав. Об этом сообщает прибалтийское издание Delfi.

По словам председателя комиссии Мантаса Мартишюса, интернет-провайдеры должны будут заблокировать домен сайта в течение пяти дней.

Комиссия применила санкцию, поскольку решила, что Sputnik незаконно перепечатывал статьи Литовского радио и телевидения LRT. Уточняется, что решение не связано с содержанием портала.

В конце мая шеф-редактору литовской редакции Sputnik Марату Касему запретили въезд в Литву.

5 июля суд ЕС разрешил блокировать вещание российских телеканалов.

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