Суд ЕС разрешил ограничивать вещание телеканалов РФ

Фото: pixabay.com

Страны Евросоюза теперь могут ограничивать работу телеканалов, на которых присутствует пропаганда ненависти, переводя их на вещание исключительно на платной основе. Соответствующее решение принял суд ЕС в Люксембурге, передает Deutsche Welle.

Дело касалось решения Литовской комиссии по вопросам радио и телевидения, которая в мае 2016 года обязала ретрансляторов на один год перевести русскоязычный телеканал NTV Mir Lithuania в пакет программ, доступных только после внесения дополнительно платы.

По мнению литовской стороны, телеканал распространял дезинформацию и пропагандировал вражду и ненависть в своем эфире. В частности, как было установлено, в эфире канала звучали оценки, согласно которым в Литве власть проводит неонацистскую внутреннюю политику, которая угрожает российскому национальному меньшинству.

Холдинг, в который входит канал, обратился в суд Вильнюса с требованием аннулировать решение комиссии, а суд Вильнюса, в свою очередь, попросил Люксембург разъяснить, подпадает ли позиция литовской комиссии под директиву.

26 июня сообщалось, что в Украине может появиться Wikileaks TV.



Читайте также: Радио Армия FM продолжит вещание в Донбассе