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05.07.2019, 15:29

Суд ЕС разрешил ограничивать вещание телеканалов РФ

Суд ЕС разрешил ограничивать вещание телеканалов РФ - Фото
Фото: pixabay.com

В Литве российский телеканал постановили показывать только за дополнительную плату. Канал подал в суд - и проиграл

Страны Евросоюза теперь могут ограничивать работу телеканалов, на которых присутствует пропаганда ненависти, переводя их на вещание исключительно на платной основе. Соответствующее решение принял суд ЕС в Люксембурге, передает Deutsche Welle.

Дело касалось решения Литовской комиссии по вопросам радио и телевидения, которая в мае 2016 года обязала ретрансляторов на один год перевести русскоязычный телеканал  NTV Mir Lithuania в пакет программ, доступных только после внесения дополнительно платы.

По мнению литовской стороны, телеканал распространял дезинформацию и пропагандировал вражду и ненависть в своем эфире. В частности, как было установлено, в эфире канала звучали оценки, согласно которым в Литве власть проводит неонацистскую внутреннюю политику, которая угрожает российскому национальному меньшинству.

Холдинг, в который входит канал, обратился в суд Вильнюса с требованием аннулировать решение комиссии, а суд Вильнюса, в свою очередь, попросил Люксембург разъяснить, подпадает ли позиция литовской комиссии под директиву.

26 июня сообщалось, что в Украине может появиться Wikileaks TV.

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Теги: телевидение, российский телеканал
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