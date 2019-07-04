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04.07.2019, 13:48

Радио Армия FM продолжит вещание в Донбассе

Радио Армия FM продолжит вещание в Донбассе - Фото
Фото: Армия ФМ

Нацсовет продлил договор радиостанции

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания продлила разрешение на вещание Армия FM. Об этом сообщается в Facebook радиостанции.

Как уточняет нардеп Сергей Высоцкий, Нацсовет "никак не мог собраться для того, чтобы продлить разрешение на вещание". Однако сегодня решение было принято и станции, которая вещает, в том числе, для военных в Донбассе – продлили договор.

6 июня сообщалось, что в восьми населенных пунктах на севере оккупированного Крыма все украинские радиочастоты незаконно заняты российскими станциями. В 11 населенных пунктах украинское FM-вещание зафиксировано частично, однако на большинстве частот слышны российские станции. 

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Теги: Донбасс, нацсовет, радио, армия фб
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