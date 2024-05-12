В Литве выборы – лидирует действующий президент Науседа, но возможен второй тур
В Литве прошли выборы президента и референдум по легализации двойного гражданства. Пока лидирует действующий президент Гитанас Науседа, но еще не имеет 50% – возможен второй тур. Об этом сообщает местное СМИ Delfi со ссылкой на Главную избирательную комиссию страны.
По данным ведомства, после 23:00 на счету Науседи 48,76% голосов избирателей, на втором месте премьер-министр страны Ингрида Шимоните с 12,75%.
Третье место занимает бывший депутат Ремигиюс Жемайтийтис с 12,44% поддержки, а дальше идет адвокат Игнас Вегеле с 12,13%.
Последнее же место занял представитель оппозиционной партии Союз демократов "Во имя Литвы" Гедримас Еглинскас с 1,28%.
В частности, президент определяет направление внешней политики и проводит ее вместе с правительством, а также представляет кандидатуру премьер-министра, которую должен согласовать сейм (парламент).
Также после 23:00 появились и предварительные результаты голосования на референдуме по поводу того, позволят ли литовцам хранить паспорт страны после получения гражданства другого государства. Для этого следует внести правку в литовскую конституцию.
Сейчас данные передали 1154 участка с 1895 – и за изменения проголосовали 73,33% избирателей, а против – 26,67%.
Общая явка составила 59,37%.
ДОПОЛНЕНО в 23:51. Обновленные данные от Главного избиркома Литвы: первым остается Науседа с 47,16%, второе место за Шимоните с 14,74%. Последняя сократила разрыв на 2%.
Шимоните, как и Науседа, поддерживает Украину в противостоянии российской агрессии.
- Если ни один из кандидатов в президенты не наберет 50% голосов в течение этого тура, будет организован второй 26 мая.
- Ранее стало известно, что на президентских выборах в Литве не будет наблюдателей ОБСЕ, поскольку страна не хочет, чтобы за ней следили представители России и Белоруссии.
- Литва последовательно поддерживает Украину – общий объем помощи составляет 610 млн евро. 11 апреля Литва объявила о новом пакете помощи Украине с антидроновыми ружьями и генераторами.
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