В Литве выборы – лидирует действующий президент Науседа, но возможен второй тур

Также пока что большинство избирателей проголосовало за правку к конституции, которая позволит двойное гражданство.

Гитанас Науседа (Фото: EPA)

В Литве прошли выборы президента и референдум по легализации двойного гражданства. Пока лидирует действующий президент Гитанас Науседа, но еще не имеет 50% – возможен второй тур. Об этом сообщает местное СМИ Delfi со ссылкой на Главную избирательную комиссию страны.

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По данным ведомства, после 23:00 на счету Науседи 48,76% голосов избирателей, на втором месте премьер-министр страны Ингрида Шимоните с 12,75%.

Третье место занимает бывший депутат Ремигиюс Жемайтийтис с 12,44% поддержки, а дальше идет адвокат Игнас Вегеле с 12,13%.

Последнее же место занял представитель оппозиционной партии Союз демократов "Во имя Литвы" Гедримас Еглинскас с 1,28%. СПРАВКА. Литва – парламентская республика с некоторыми элементами полупрезидентской (смешанной).



В частности, президент определяет направление внешней политики и проводит ее вместе с правительством, а также представляет кандидатуру премьер-министра, которую должен согласовать сейм (парламент). Литва – парламентская республика с некоторыми элементами полупрезидентской (смешанной).В частности, президент определяет направление внешней политики и проводит ее вместе с правительством, а также представляет кандидатуру премьер-министра, которую должен согласовать сейм (парламент). Также после 23:00 появились и предварительные результаты голосования на референдуме по поводу того, позволят ли литовцам хранить паспорт страны после получения гражданства другого государства. Для этого следует внести правку в литовскую конституцию. Сейчас данные передали 1154 участка с 1895 – и за изменения проголосовали 73,33% избирателей, а против – 26,67%. Общая явка составила 59,37%. ДОПОЛНЕНО в 23:51. Обновленные данные от Главного избиркома Литвы: первым остается Науседа с 47,16%, второе место за Шимоните с 14,74%. Последняя сократила разрыв на 2%. Шимоните, как и Науседа, поддерживает Украину в противостоянии российской агрессии.