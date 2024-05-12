У Литві вибори – лідирує чинний президент Науседа, але можливий другий тур

Також наразі більшість виборців проголосувала за правку до конституції, яка дозволить подвійне громадянство

Ґітанас Науседа (Фото: EPA)

У Литві пройшли вибори президента та референдум щодо легалізації подвійного громадянства. Наразі лідирує чинний президент Ґітанас Науседа, але ще не має 50% – можливий другий тур. Про це повідомляє місцеве ЗМІ Delfi з посиланням на Головну виборчу комісію країни.

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За даними відомства, після 23:00 на рахунку Науседи 48,76% голосів виборців, на другому місці прем'єр-міністерка країни Інґріда Шимоніте з 12,75%.

Третє місце обіймає колишній депутат Ремігіюс Жемайтайтіс з 12,44% підтримки, а далі йде адвокат Ігнас Вегеле з 12,13%.

Останнє ж місце посів представник опозиційної партії Союз демократів "В ім'я Литви" Гедрімас Єглінскас з 1,28%. ДОВІДКА. Литва — парламентська республіка з деякими елементами напівпрезидентської (змішаної).



Зокрема, президент визначає напрям зовнішньої політики й провадить її разом з урядом, а також представляє кандидатуру прем'єр-міністра, яку має погодити сейм (парламент). Литва — парламентська республіка з деякими елементами напівпрезидентської (змішаної).Зокрема, президент визначає напрям зовнішньої політики й провадить її разом з урядом, а також представляє кандидатуру прем'єр-міністра, яку має погодити сейм (парламент). Також після 23:00 з'явилися й попередні результати голосування на референдумі щодо того, чи дозволять литовцям зберігати паспорт країни після отримання громадянства іншої держави. Для цього потрібно внести правку до литовської конституції. Наразі дані передали 1154 дільниць з 1895 – і за зміни проголосували 73,33% виборців, а проти - 26,67%. Загальна явка склала 59,37%. ДОПОВНЕНО о 23:51. Оновлені дані від Головного виборчкому Литви: першим залишається Науседа з 47,16%, друге місце за Шимоніте з 14,74%. Остання скоротила розрив на 2%. Шимоніте, як і Науседа, підтримує Україну у протистоянні російській агресії.