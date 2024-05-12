У Литві вибори – лідирує чинний президент Науседа, але можливий другий тур
У Литві пройшли вибори президента та референдум щодо легалізації подвійного громадянства. Наразі лідирує чинний президент Ґітанас Науседа, але ще не має 50% – можливий другий тур. Про це повідомляє місцеве ЗМІ Delfi з посиланням на Головну виборчу комісію країни.
За даними відомства, після 23:00 на рахунку Науседи 48,76% голосів виборців, на другому місці прем'єр-міністерка країни Інґріда Шимоніте з 12,75%.
Третє місце обіймає колишній депутат Ремігіюс Жемайтайтіс з 12,44% підтримки, а далі йде адвокат Ігнас Вегеле з 12,13%.
Останнє ж місце посів представник опозиційної партії Союз демократів "В ім'я Литви" Гедрімас Єглінскас з 1,28%.
Зокрема, президент визначає напрям зовнішньої політики й провадить її разом з урядом, а також представляє кандидатуру прем'єр-міністра, яку має погодити сейм (парламент).
Також після 23:00 з'явилися й попередні результати голосування на референдумі щодо того, чи дозволять литовцям зберігати паспорт країни після отримання громадянства іншої держави. Для цього потрібно внести правку до литовської конституції.
Наразі дані передали 1154 дільниць з 1895 – і за зміни проголосували 73,33% виборців, а проти - 26,67%.
Загальна явка склала 59,37%.
ДОПОВНЕНО о 23:51. Оновлені дані від Головного виборчкому Литви: першим залишається Науседа з 47,16%, друге місце за Шимоніте з 14,74%. Остання скоротила розрив на 2%.
Шимоніте, як і Науседа, підтримує Україну у протистоянні російській агресії.
- Якщо жоден з кандидатів у президенти не набере 50% голосів протягом цього туру, буде організовано другий 26 травня.
- Раніше стало відомо, що на президентських виборах у Литві не буде спостерігачів ОБСЄ, оскільки країна не хоче, щоб за нею стежили представники Росії та Білорусі.
- Литва послідовно підтримує Україну – загальний обсяг допомоги складає 610 млн євро. 11 квітня Литва оголосила про новий пакет допомоги Україні з антидроновими рушницями та генераторами.
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