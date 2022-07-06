В Лугано Украина договорилась об $1,9 млрд поддержки

В ходе Международной конференции в Лугано Украина достигла договоренностей на сумму около $1,9 млрд. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Около 1,9 млрд долларов. Именно на такую ​​сумму были достигнуты договоренности в Лугано в поддержку Украины", – написал он.

Украина получит:

$600 млн на финансовую поддержку.

Более $500 млн для развития аграрного сектора Украины. Хранение, улучшение логистики, ликвидность для предприятий.

Более $500 млн для подготовки к отопительному сезону.

Почти $250 млн для развития проектов цифровой трансформации.

"Коалиция защиты и поддержки Украины большая и мощная как никогда. Никто не чувствует "усталости от войны", как об этом мечтают в Кремле. Украина победит, потому что с Украиной весь мир!" – отметил Шмыгаль.

Кабинет министров представил в Швейцарии план восстановления Украины на 10 лет. LIGA.net собрала главные тезисы мегапроекта на $750 млрд.

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Вадим Ребрина

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