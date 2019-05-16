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16.05.2019, 13:26

"В любой день". БПП не боится досрочных парламентских выборов

"В любой день". БПП не боится досрочных парламентских выборов - Фото
Артур Герасимов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По словам нардепа Артура Герасимова, "любая уважающая себя политсила" должна быть готова к выборам "со следующего утра, когда получила такой вопрос"

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В парламентской фракции БПП утверждают, что готовы к любому развитию событий с выборами в Верховную Раду. Об этом заявил председатель фракции Артур Герасимов в кулуарах, пишет Укринформ.

"Мы не боимся ни досрочных выборов, ни срочных", - подчеркнул нардеп, добавив, что Блок Петра Порошенко готов к выборам "в любой день".

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Плановые выборы в Раду должны состояться 27 октября, однако избранный президент Владимир Зеленский, инаугурация которого состоится 20 мая, может распустить парламент и назначить досрочные выборы.

В команде Зеленского рассказали, что у них есть "интересные фишки", которые обещают внедрить, если парламент откажется сотрудничать с новоизбранным президентом. Сам Зеленский переживал, что не успеет распустить Раду.

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Теги: верховная рада, Артур Герасимов, БПП, досрочные выборы, выборы-2019
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