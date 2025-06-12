В мае к Украине обратилось рекордное количество родственников пропавших российских солдат

Военнопленные России (Фото: Meduza)

В мае 2025 года в проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Кабинета министров Украины "Хочу найти" поступило рекордное количество обращений от семей пропавших без вести российских оккупантов – более 12 000. Количество заявок постоянно растет и уже превысило 100 000. Про это сообщает Коордштаб.

В мае в Украину поступило 12 320 заявок на поиск пропавших без вести военнослужащих российской армии, а с начала работы проекта "Хочу найти" в январе 2024 года общее количество обращений составило 100 324.

"Эта цифра значительно меньше реального количества пропавших без вести оккупантов. С начала полномасштабной войны в Украине власти РФ полностью игнорируют потери личного состава", – заявили в Коордштабе.

Инфографика: Коордштаб

Анализ обращений к проекту подтвердил стремительный рост числа пропавших без вести в большинстве подразделений вооруженных сил России. Лидером по количеству разыскиваемых является 15 отдельная мотострелковая бригада (в/ч 90600) – 2277 пропавших без вести.

"Из 20 подразделений-лидеров по количеству пропавших, 17 – мотострелковые, командование армии-агрессора чаще всего бросает на "мясные" штурмы", – сообщили в Коордштабе.

Инфографика: Коордштаб

Среди районов боевых действий, где зафиксировано наибольшее количество пропавших без вести оккупантов, первое место занимает Покровский район Донецкой области – 16 510 заявок. Только с начала года количество пропавших здесь выросло на 68%. На втором месте – Бахмутский район, откуда поступило 8801 обращение.

Инфографика: Коордштаб

Инфографика: Коордштаб

26% всех заявок к проекту "Хочу найти" касаются военных в возрасте до 30 лет. Самому младшему из разыскиваемых — всего 18, а самому старшему – 67 лет.

Инфографика: Коордштаб

С начала работы "Хочу найти" в январе 2024 года было подтверждено пребывание 2415 российских военных в украинском плену, из которых 1126 уже обменяно на украинских защитников.

Инфографика: Коордштаб