У травні до України звернулася рекордна кількість родичів зниклих російських вояків

Військовополонені Росії (Фото: Meduza)

У травні 2025 року до проєкту Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Кабінету міністрів України "Хочу найти" надійшла рекордна кількість звернень від родин зниклих безвісти російських окупантів – понад 12 000. Кількість заявок невпинно зростає і вже перевершила 100 000. Про це повідомляє Коордштаб.

У травні до України надійшло 12 320 заявок на пошук зниклих безвісти військовослужбовців російської армії, а з початку роботи проєкту "Хочу найти" у січні 2024 року загальна кількість звернень склала 100 324.

"Ця цифра значно менша за реальну кількість зниклих безвісти окупантів. Від початку повномасштабної війни в Україні влада РФ повністю ігнорує втрати особового складу", – заявили у Коордштабі.

Інфографіка: Коордштаб

Аналіз звернень до проєкту засвідчив стрімке зростання кількості зниклих безвісти у більшості підрозділів збройних сил Росії. Лідером за кількістю розшукуваних є 15 окрема мотострілецька бригада (в/ч 90600) – 2277 зниклих безвісти.

"Із 20 підрозділів-лідерів за кількістю зниклих, 17 – мотострілецькі, які командування армії-агресора найчастіше кидає на "м’ясні штурми", – повідомили у Коордштабі.

Інфографіка: Коордштаб

Серед районів бойових дій, де зафіксовано найбільшу кількість зниклих безвісти окупантів, перше місце посідає Покровський район Донецької області – 16 510 заявок. Лише від початку року кількість зниклих тут зросла на 68%. На другому місці – Бахмутський район, звідки надійшло 8801 звернення.

Інфографіка: Коордштаб

Інфографіка: Коордштаб

26% усіх заявок до проєкту "Хочу найти" стосуються військових віком до 30 років. Наймолодшому з розшукуваних — лише 18, а найстаршому – 67 років.

Інфографіка: Коордштаб

Від початку роботи "Хочу найти" у січні 2024 року було підтверджено перебування 2415 російських військових в українському полоні, з яких 1126 вже обміняно на українських захисників.

Інфографіка: Коордштаб