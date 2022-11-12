В Мариуполе после отступления из Херсона резко выросло количество россиян – советник мэра

После отступления армии России из Херсона в Мариуполе стало быстро увеличиваться количество оккупационных войск, заявил в Telegram советник мэра города Петр Андрющенко.

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"Два дня подряд в Мариуполе фиксируем последствия херсонского отступления россиян. Стремительно увеличилось присутствие военных оккупантов – как российских военных, так и "днровцев". Если до этого они двигались через город, то сейчас прибывают и останавливаются непосредственно в Мариуполе. Расквартировываются снова в пустых домах, в квартирах мариупольцев", – рассказал он.

Также, по словам Андрющенко, в Мариуполе появилось больше военных колонн с техникой и боеприпасами.

"По меньшей мере, дважды в день колонны грузовиков количеством 40-60 автомобилей двигаются с [западного] направления Мангуш на выезд в направлении Волноваха/Донецк. Также увеличивается количество техники, остающейся в городе", – написал он.

После Херсона Мариуполь уверенно превращается в главный военно-логистический хаб и тыловую базу оккупантов, делает вывод Андрющенко.

Армия РФ строит вокруг временно оккупированного Мариуполя оборонительные рубежи с бетонными противотанковыми пирамидками и минует территорию вблизи города.

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Андрій Водяний

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