UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Мариуполе после отступления из Херсона резко выросло количество россиян – советник мэра

Цей матеріал також доступний українською
12.11.2022, 12:45
В Мариуполе после отступления из Херсона резко выросло количество россиян – советник мэра - Фото
Фото: Петр Андрющенко / Telegram

После отступления армии России из Херсона в Мариуполе стало быстро увеличиваться количество оккупационных войск, заявил в Telegram советник мэра города Петр Андрющенко.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Два дня подряд в Мариуполе фиксируем последствия херсонского отступления россиян. Стремительно увеличилось присутствие военных оккупантов – как российских военных, так и "днровцев". Если до этого они двигались через город, то сейчас прибывают и останавливаются непосредственно в Мариуполе. Расквартировываются снова в пустых домах, в квартирах мариупольцев", – рассказал он.

Также, по словам Андрющенко, в Мариуполе появилось больше военных колонн с техникой и боеприпасами.

"По меньшей мере, дважды в день колонны грузовиков количеством 40-60 автомобилей двигаются с [западного] направления Мангуш на выезд в направлении Волноваха/Донецк. Также увеличивается количество техники, остающейся в городе", – написал он.

После Херсона Мариуполь уверенно превращается в главный военно-логистический хаб и тыловую базу оккупантов, делает вывод Андрющенко.

Читайте также: В Мариуполе новый гауляйтер. Иващенко остается только номинально – советник мэра

Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Донецкая область война мариуполь петр андрющенко
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 