В Мариуполе появилось более 10 000 новых могил – Assosiated Press

Более 10 000 новых могил появились в окрестностях оккупированного Мариуполя. Об этом сообщает Assosiated Press.

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По данным журналистов AP, количество погибших в Мариуполе может в три раза превышать ранние оценки, которые сейчас составляют не менее 25 000 человек.

В AP проанализировали спутниковые снимки Старокрымского кладбища с начала марта по декабрь и пришли к выводу, что там появилось не менее 10 300 новых могил.

Журналисты AP измерили каждую секцию, где кладбище было расширено, и подсчитали, что общая площадь, занимаемая новыми могилами, составляет более 51 500 квадратных метров.

Затем агентство AP просмотрело записи с беспилотников и видеозаписи, на которых видно, что россияне использовали тяжелую технику для рытья длинных траншей, которые затем были засыпаны.

Могилы выглядели как земляные насыпи, иногда с деревянными крестами с именами и датами, но в основном с написанными от руки цифрами на маленьких табличках.

Часто могилы отмечены более чем одним номером, что потенциально указывает на более чем одного захороненного. Это значит, что количество могил необязательно соответствует количеству убитых украинцев

Агентство AP проанализировало видео, чтобы подсчитать количество могил на определенных участках кладбища, – оказалось, в среднем примерно одна могила на каждые шесть квадратных метров.

В AP применили этот показатель к общей площади, где были вырыты новые участки для захоронения.

Затем журналисты применили ту же методологию к двум меньшим близлежащим кладбищам в селах Мангуш и Виноградное, где с марта были вырыты аналогичные братские могилы.

Также есть траншейная могила, выкопанная украинцами во время блокады.

Три судебно-медицинских эксперта-археолога, имеющие опыт расследований военных преступлений, связанных с массовыми захоронениями, оценили анализ AP как достоверный.

27 марта мэр Мариуполя Вадим Бойченко сказал, что в результате обстрела со стороны российских оккупантов в городе пострадало 90% жилищного фонда, 40% не подлежит восстановлению.

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Наталія Медведєва

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