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В Мариуполе водители объявили забастовку, в оккупации "критическая ситуация" – ЦНС

Цей матеріал також доступний українською
16.06.2023, 13:45
В Мариуполе водители объявили забастовку, в оккупации
Мариуполь

Во временно оккупированном Мариуполе водители горводоканала оккупационной администрации РФ объявили забастовку, поскольку им не выплачивают зарплату в течение двух месяцев. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, называя ситуацию "гуманитарной катастрофой".

На временно оккупированных территориях Украины возник дефицит рабочих рук из-за "мобилизации" в армию РФ, пишет ЦНС. В оккупации не хватает шахтеров, металлургов, инженеров, строителей, слесарей, водителей, врачей и других специальностей.

Отмечается, что ситуация в оккупированной части Донецкой области является "худшей", что и повлекло забастовку водителей.

Также Центр сопротивления называет ситуацию в оккупированной части Донбасса "критической". В частности там происходит постоянный рост цен: коммунальные услуги и топливо подорожали на 20%, цены на продукты первой необходимости за полгода выросли от 20 до 45%.

  • 14 июня 2023 года ЦНС сообщал, что российские захватчики начали привлекать жителей временно оккупированных территорий к ремонту своей техники.

Читайте также: Россияне стали активнее мародерствовать перед подрывом Каховской ГЭС – Центр сопротивления

Артём Джерипа
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