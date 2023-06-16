В Маріуполі водії оголосили страйк, в окупації "критична ситуація" – ЦНС
У тимчасово окупованому Маріуполі водії міськводоканалу окупаційної адміністрації РФ оголосили страйк, оскільки їм не виплачують зарплату впродовж двох місяців. Про це повідомляє Центр національного спротиву, називаючи ситуацію "гуманітарною катастрофою."
На тимчасово окупованих територіях України виник дефіцит робітничих рук через "мобілізацію" в армію РФ, пише ЦНС. В окупації бракує шахтарів, металургів, інженерів, будівельників, слюсарів, водіїв, лікарів та інших спеціальностей.
Зазначається, що ситуація в окупованій частині Донецької області є "найгіршою", що й спричинило страйк водіїв.
Також Центр спротиву називає ситуацію в окупованій частині Донеччини "критичною". Зокрема, там відбувається постійне зростання цін: комунальні послуги та пальне подорожчали на 20%, ціни на продукти першої необхідності за пів року зросли від 20 до 45%.
- 14 червня 2023 року ЦНС повідомляв, що російські загарбники почали залучати мешканців тимчасово окупованих територій до ремонту своєї техніки.
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