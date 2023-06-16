В Маріуполі водії оголосили страйк, в окупації "критична ситуація" – ЦНС

У тимчасово окупованому Маріуполі водії міськводоканалу окупаційної адміністрації РФ оголосили страйк, оскільки їм не виплачують зарплату впродовж двох місяців. Про це повідомляє Центр національного спротиву, називаючи ситуацію "гуманітарною катастрофою."

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

На тимчасово окупованих територіях України виник дефіцит робітничих рук через "мобілізацію" в армію РФ, пише ЦНС. В окупації бракує шахтарів, металургів, інженерів, будівельників, слюсарів, водіїв, лікарів та інших спеціальностей.

Зазначається, що ситуація в окупованій частині Донецької області є "найгіршою", що й спричинило страйк водіїв.

Також Центр спротиву називає ситуацію в окупованій частині Донеччини "критичною". Зокрема, там відбувається постійне зростання цін: комунальні послуги та пальне подорожчали на 20%, ціни на продукти першої необхідності за пів року зросли від 20 до 45%.

14 червня 2023 року ЦНС повідомляв, що російські загарбники почали залучати мешканців тимчасово окупованих територій до ремонту своєї техніки.

Читайте також: Росіяни стали активніше мародерствувати перед підривом Каховської ГЕС – Центр спротиву

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.