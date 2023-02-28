В Мелитополе оккупанты прикрываются местными жителями – мэр
28.02.2023, 08:46
Иван Федоров (скриншот с видео)
Во временно оккупированном Мелитополе российские оккупанты размещают личный состав и системы ПВО в жилых районах. Об этом в эфире телемарафона сказал мэр города Иван Федоров.
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По его словам, оккупанты расположились в здании ПТУ, стоящем посреди многоэтажек; на территории бывшей трикотажной фабрики, окруженной жилыми домами, и вблизи центрального рынка, где целый день есть гражданские.
Кроме того, россияне ставят свою ПВО среди жилых домов, из-за чего от обломков ракет гибнут местные жители. Также оккупанты размещаются в школах и детских садах.
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