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В Мелитополе оккупанты прикрываются местными жителями – мэр

Цей матеріал також доступний українською
28.02.2023, 08:46
В Мелитополе оккупанты прикрываются местными жителями – мэр - Фото
Иван Федоров (скриншот с видео)

Во временно оккупированном Мелитополе российские оккупанты размещают личный состав и системы ПВО в жилых районах. Об этом в эфире телемарафона сказал мэр города Иван Федоров.

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По его словам, оккупанты расположились в здании ПТУ, стоящем посреди многоэтажек; на территории бывшей трикотажной фабрики, окруженной жилыми домами, и вблизи центрального рынка, где целый день есть гражданские.

Кроме того, россияне ставят свою ПВО среди жилых домов, из-за чего от обломков ракет гибнут местные жители. Также оккупанты размещаются в школах и детских садах.

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Вадим Ребрина
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пво мелитополь Иван Федоров
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