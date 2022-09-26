В Мелитополе оккупанты заставляют людей "голосовать" на псевдореферендуме за соседей – мэр

Во временно оккупированном Мелитополе, где оккупанты проводят свой псевдореферендум, члены оккупационных "избиркомов" из-за катастрофически низкой явки начали повторный поквартирный обход. Об этом сообщил мэр Иван Федоров.

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"Малочисленных жителей города, которые все же открыли двери самозванцам, заставляют голосовать за отсутствующих членов семьи и соседей. За тех, кто эвакуировался из оккупации", – пишет он.

Федоров отметил, что картинка явки "даже для вражеских пропагандистов не клеится".

В Кремле была разработана "Стратегия проведения референдума о вхождении Харьковской области в состав РФ". За это должны "проголосовать" 75%, сообщил проект Радио Свобода Донбасс Реалии со ссылкой на документ, который журналисты получили от своих источников в одном из разведывательных органов Украины.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук напомнила, что за проведение и участие в таких "референдумах" грозит наказание, согласно ст. 111-1 части 5 Уголовного кодекса.

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Вадим Ребрина

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