В Мелитополе прогремел мощный взрыв. Предварительно, горит захваченное оккупантами здание

Во временно оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв. Об этом сообщил мэр города Иван Федоров. По его предварительной информации, горит здание сервисного центра МВД, которое захватили оккупанты.

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"Пока зафиксирован громкий взрыв, который слышали во всех районах. По предварительной информации, горит здание сервисного центра МВД, которое захватили рашисты", – написал Федоров.

Он уточнил, что россияне открыли в здании "свой очередной псевдоорган по выдаче фейковых документов на авто". По данным Федорова, в помещении даже успели сделать ремонт.

О взрыве в "МРЭО ГИБДД", которое не проработало и три дня, сообщает местное издание РИА Мелитополь. По его информации, в районе ТЦ Эпицентр и фейкового МРЭО ГИБДД оккупанты перекрыли дорогу. Мелитопольцев убеждают, что сработала система ПВО, пишет издание.

"А вот наши разведчики сообщают, что рашистов знатно поджарили. От разбитого МРЭО валит густой дым. Как минимум, несколько охранников от оккупантов отправились на концерт Кобзона. Информация предварительная, подробности уточняются", – говорится в сообщении.

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Вадим Ребрина

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