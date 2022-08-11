UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Мелитополе прогремел мощный взрыв. Предварительно, горит захваченное оккупантами здание

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2022, 00:06
В Мелитополе прогремел мощный взрыв. Предварительно, горит захваченное оккупантами здание - Фото
Фото: t.me/ivan_fedorov_melitopol

Во временно оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв. Об этом сообщил мэр города Иван Федоров. По его предварительной информации, горит здание сервисного центра МВД, которое захватили оккупанты.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Пока зафиксирован громкий взрыв, который слышали во всех районах. По предварительной информации, горит здание сервисного центра МВД, которое захватили рашисты", – написал Федоров.

Он уточнил, что россияне открыли в здании "свой очередной псевдоорган по выдаче фейковых документов на авто". По данным Федорова, в помещении даже успели сделать ремонт.

О взрыве в "МРЭО ГИБДД", которое не проработало и три дня, сообщает местное издание РИА Мелитополь. По его информации, в районе ТЦ Эпицентр и фейкового МРЭО ГИБДД оккупанты перекрыли дорогу. Мелитопольцев убеждают, что сработала система ПВО, пишет издание.

"А вот наши разведчики сообщают, что рашистов знатно поджарили. От разбитого МРЭО валит густой дым. Как минимум, несколько охранников от оккупантов отправились на концерт Кобзона. Информация предварительная, подробности уточняются", – говорится в сообщении.

Читайте также: В Мелитополе "повредили" штаб Единой России, который готовил псевдореферендум — мэр

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
мелитополь
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 