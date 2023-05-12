В Мелитополе снова взрыв. В части районов города нет света, воды и связи – мэр
Во временно оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв, после чего в некоторых районах города пропало электричество, вода и связь. Об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров.
"В Мелитополе громкий взрыв. Настолько мощный, что в восточных и северных районах города и даже окрестных селах не стало света, воды и связи. Уточняем детали", – написал он.
О взрыве и отсутствии электроснабжения в части Мелитополя сообщают также российские пропагандистские ресурсы. Они пишут, что взрыв раздался после отключения света.
Ранее сегодня, 12 мая, Федоров сообщил о "сильном" взрыве, который прогремел утром в центре Мелитополя. В СК РФ заявили о покушении на их "исполняющего обязанности замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ" оккупантов. Он госпитализирован.
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