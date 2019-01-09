В мэрию Белой Церкви пришли с обысками

Фото: пресс-служба НАБУ

В помещениях городского совета Белой Церкви в Киевской области проходят обыски. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

"Детективы НАБУ сейчас проводят обыски в горсовете Белой Церкви", – пишет бюро.

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Речь идет о расследовании уголовного дела: в прошлом году мэрия приобрела здание по вероятно завышенной цене.

В октябре 2018 года САП вручила восьми подозреваемым составленное детективами НАБУ обвинение по делу о покупке здания завода Краян в Одессе местной мэрией. Их обвиняют в завладении средствами местного бюджета.