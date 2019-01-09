В мэрию Белой Церкви пришли с обысками

В помещениях городского совета Белой Церкви в Киевской области проходят обыски. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.
"Детективы НАБУ сейчас проводят обыски в горсовете Белой Церкви", – пишет бюро.
Речь идет о расследовании уголовного дела: в прошлом году мэрия приобрела здание по вероятно завышенной цене.
В октябре 2018 года САП вручила восьми подозреваемым составленное детективами НАБУ обвинение по делу о покупке здания завода Краян в Одессе местной мэрией. Их обвиняют в завладении средствами местного бюджета.