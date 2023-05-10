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В МИД Британии считают неправильным мешать возможным усилиям КНР по прекращению войны

Цей матеріал також доступний українською
10.05.2023, 12:08
В МИД Британии считают неправильным мешать возможным усилиям КНР по прекращению войны - Фото
Джеймс Клеверли (Фото - EPA)

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что будет "приветствовать" любые усилия Китая, способные помочь прекратить войну России против Украины. Об этом он сказал во время визита в США, сообщает Sky News.

Клеверли не считает, что Запад должен быть "собакой на сене" относительно способов достижения потенциального урегулирования, и что "мы знаем, что Си [Цзиньпин] пользуется значительным влиянием на Владимира Путина".

Телеканал отмечает, что некоторые, вероятно, встретят слова Клеверли неодобрительно, в том числе бывшая премьер-министр Лиз Трасс, призвавшая Запад "подумать" об угрозе со стороны Китая в недавней речи в аналитическом центре США.

В качестве примера она привела недавний визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Пекин, назвав его "признаком слабости".

  • 5 мая министр иностранных дел Китая Цинь Ган встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и заявил, что КНР будет поддерживать "связь и координацию" по вопросу войны России против Украины.

Читайте также: Китай направил в Украину Ли Хуэя. Он был послом в России 10 лет и получил награды от Путина.

Вадим Ребрина
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Китай владимир путин си цзиньпин джеймс клеверли
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