В МИД Британии считают неправильным мешать возможным усилиям КНР по прекращению войны
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что будет "приветствовать" любые усилия Китая, способные помочь прекратить войну России против Украины. Об этом он сказал во время визита в США, сообщает Sky News.
Клеверли не считает, что Запад должен быть "собакой на сене" относительно способов достижения потенциального урегулирования, и что "мы знаем, что Си [Цзиньпин] пользуется значительным влиянием на Владимира Путина".
Телеканал отмечает, что некоторые, вероятно, встретят слова Клеверли неодобрительно, в том числе бывшая премьер-министр Лиз Трасс, призвавшая Запад "подумать" об угрозе со стороны Китая в недавней речи в аналитическом центре США.
В качестве примера она привела недавний визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Пекин, назвав его "признаком слабости".
- 5 мая министр иностранных дел Китая Цинь Ган встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и заявил, что КНР будет поддерживать "связь и координацию" по вопросу войны России против Украины.
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