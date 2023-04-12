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Макрон ответил на критику из-за Китая и США: Быть союзником — это не значит быть вассалом

Цей матеріал також доступний українською
12.04.2023, 21:38
Макрон ответил на критику из-за Китая и США: Быть союзником — это не значит быть вассалом - Фото
Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон ответил на критику насчет его заявления об отношениях Европы с Китаем и США, когда он сказал о необходимости "стратегической автономии" во внешней политике. Об этом он сообщил на брифинге в Амстердаме, цитирует его агентство AFP.

По его словам, "быть союзником США не значит быть вассалом". 

"Это не означает, что мы не имеем права думать самостоятельно", — заявил Макрон.

После визита в КНР французский лидер сказал, что Европе не следует втягиваться в американо-китайскую конфронтацию из-за Тайваня.

Также он отметил, что решающее значение имеет "стратегическая автономия для предотвращения превращения европейских государств в вассалов".

Подобное высказывание Макрона вызвало шквал критики в западных странах — более 250 парламентариев мира выступили против такой позиции.

  • В преддверии визита в Китай Макрон и президент США Байден договорились о привлечении Китая к ускорению завершения войны в Украине.
  • Во время визита Макрон заявил, что рассчитывает на Китай, чтобы тот "привел Россию в сознание".
  • По данным Politico, президенту Франции не удалось повлиять на позицию Си по войне России против Украины.

Читайте также: Си Цзиньпин поблагодарил Макрона за разъяснения по войне России против Украины — Bloomberg

Дмитро Гриниченко
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Китай США война франция Эмманюэль Макрон Европа тайвань
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