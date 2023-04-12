Макрон ответил на критику из-за Китая и США: Быть союзником — это не значит быть вассалом
Президент Франции Эмманюэль Макрон ответил на критику насчет его заявления об отношениях Европы с Китаем и США, когда он сказал о необходимости "стратегической автономии" во внешней политике. Об этом он сообщил на брифинге в Амстердаме, цитирует его агентство AFP.
По его словам, "быть союзником США не значит быть вассалом".
"Это не означает, что мы не имеем права думать самостоятельно", — заявил Макрон.
После визита в КНР французский лидер сказал, что Европе не следует втягиваться в американо-китайскую конфронтацию из-за Тайваня.
Также он отметил, что решающее значение имеет "стратегическая автономия для предотвращения превращения европейских государств в вассалов".
Подобное высказывание Макрона вызвало шквал критики в западных странах — более 250 парламентариев мира выступили против такой позиции.
- В преддверии визита в Китай Макрон и президент США Байден договорились о привлечении Китая к ускорению завершения войны в Украине.
- Во время визита Макрон заявил, что рассчитывает на Китай, чтобы тот "привел Россию в сознание".
- По данным Politico, президенту Франции не удалось повлиять на позицию Си по войне России против Украины.
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