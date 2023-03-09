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В МИД назвали ничтожным "договор" беларуского исполкома с оккупантами Крыма

Цей матеріал також доступний українською
09.03.2023, 18:40
В МИД назвали ничтожным
Олег Николенко (Фото: Facebook чиновника)

Глава исполнительного комитета Витебской области Беларуси Александр Субботин подписал "соглашение" о сотрудничестве с оккупантами Крыма. Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко на своей странице в Facebook назвал это "соглашение" ничтожным, поскольку оно нарушает законодательство Украины.

"Соглашение о сотрудничестве между Витебской областью Беларуси и оккупированным Крымом ничтожно, поскольку оно заключено в нарушение законодательства Украины", – написал он.

Он добавил, что МИД инициирует процедуру наложения санкций на Александра Субботина как лицо, создающее угрозу национальной безопасности Украины.

Посольству Украины в Минске также поручено направить ноту протеста в МИД Беларуси, резюмировал Николенко.

Оккупанты Крыма заявили, что "соглашение" предусматривает торгово-экономическое сотрудничество с Витебской областью, а также пригласили беларуские предприятия поработать на временно оккупированном полуострове.

  • 7 марта 2023 года спикер МИД отреагировал на заявление белорусского диктатора Александра Лукашенко по поводу атаки на российский самолет А-50 на аэродроме Мачулищи под Минском и якобы причастности к этому украинской стороны. Николенко посоветовал Лукашенко искать угрозу не Украине, а России.

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Мілана Головань
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