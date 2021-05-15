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В МИД ответили Путину на заявление о превращении Украины в "антипод России"

15.05.2021, 13:56
В МИД ответили Путину на заявление о превращении Украины в
МИД Украины (Фото: depositphotos.com)

Заявление о превращении Украины в "антипод России" демонстрирует непонимание внутренних процессов в стране, поскольку украинцы самостоятельно определяют вектор своего развития без привязки к третьим сторонам. Об этом в комментарии LIGA.net заявил пресс-секретарь МИД Олег Николенко, реагируя на слова президента РФ Владимира Путина

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"Ни российские танки, ни предвестники токсичных идей "русского мира" не смогли и не смогут остановить трансформацию Украины в современную европейскую демократическую страну", – заявил Николенко, уточнив, что Россия инвестировала значительные ресурсы, чтобы сделать "этот путь максимально тяжелым", поэтому Украина вынуждена принимать решительные меры в ответ. 

"Это касается и борьбы против дезинформации, и нейтрализации агентов внешнего влияния, и ликвидации центров, которые подрывают структурные реформы в нашей стране", – объяснили в МИД. 

Также там добавили, что когда российско-украинская война закончится, а украинские территории будут деоккупированы, России и Украине придется "сосуществовать на основе взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела", поскольку "географию изменить нельзя": "Чем быстрее руководство РФ осознает этот факт, тем раньше оно сможет сконцентрироваться на решении первоочередных проблем российского населения. По нашему мнению, как раз именно этого и ждут граждане России от российской власти".  

Вчера Путин во время совещания с членами Совбеза РФ, комментируя домашний арест своего кума и одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука, подозреваемого в госизмене, заявил, что Украину "превращают в какой-то антипод России". 

  • 14 мая британский аналитический центр Chatham House опубликовал масштабный отчет, который показывает, почему попытки Запада улучшить отношения с Россией потерпят, по мнению авторов исследования, неудачу.
Владислав Сердюк
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владимир путин МИД Украины
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