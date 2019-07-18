В МИД подготовили план для СНБО в ответ на паспортизацию Донбасса

Министерство иностранных дел Украины (фото - LIGA.net)

Министерство иностранных дел прокомментировало провокативное решение России расширить процесс "паспортизации" и раздавать гражданство РФ украинцам, проживающим на территориях Донецкой и Луганской областей, подготовив план действий Совету национальной безопасности и обороны. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте МИД.

"На фоне действий Кремля МИД уже подготовил на рассмотрение СНБО ряд мероприятий для защиты национальной безопасности, законных прав и интересов граждан Украины соответственно к международному праву и законодательству Украины", - говорится в заявлении.

МИД решительно осудил попытки РФ "паспортизировать" население Украины, проживающее на Донбассе. Действия российской стороны в МИД охарактеризовали, как неприкрытое вмешательство во внутренние дела Украины и серьезную угрозу безопасности на всем европейском континенте.

Кремлевские указы по "паспортизации" не будут признаваться украинской стороной.

"Несмотря на численные заявления про стремление скорейшего установления мира, Кремль своими действиями демонстрирует откровенное намерение продолжать гибридную войну против Украины", - говорится в заявлении.

Также в МИД призвали Россию начать выполнять взятые на себя обязательства в рамках Минского процесса и Нормандском формате.

Вчера Путин упростил получение гражданства для жителей всего Донбасса, а не только ОРДЛО. 24 апреля президент страны-агрессора РФ подписал указ о раздаче российского гражданства жителями ОРДЛО.

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