Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
18.07.2019, 09:45

В МИД подготовили план для СНБО в ответ на паспортизацию Донбасса

В МИД подготовили план для СНБО в ответ на паспортизацию Донбасса - Фото
Министерство иностранных дел Украины (фото - LIGA.net)

В Министерстве иностранных дел ожидают, что международные партнеры не станут признавать российские паспорта, розданные жителям Донбасса

Министерство иностранных дел прокомментировало провокативное решение России расширить процесс "паспортизации" и раздавать гражданство РФ украинцам, проживающим на территориях Донецкой и Луганской областей, подготовив план действий Совету национальной безопасности и обороны. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте МИД.  

"На фоне действий Кремля МИД уже подготовил на рассмотрение СНБО ряд мероприятий для защиты национальной безопасности, законных прав и интересов граждан Украины соответственно к международному праву и законодательству Украины", - говорится в заявлении.

МИД решительно осудил попытки РФ "паспортизировать" население Украины, проживающее на Донбассе. Действия российской стороны в МИД охарактеризовали, как неприкрытое вмешательство во внутренние дела Украины и серьезную угрозу безопасности на всем европейском континенте.

Кремлевские указы по "паспортизации" не будут признаваться украинской стороной.   

"Несмотря на численные заявления про стремление скорейшего установления мира, Кремль своими действиями демонстрирует откровенное намерение продолжать гибридную войну против Украины", - говорится в заявлении. 

Также в МИД призвали Россию начать выполнять взятые на себя обязательства в рамках Минского процесса и Нормандском формате. 

Вчера Путин упростил получение гражданства для жителей всего Донбасса, а не только ОРДЛО. 24 апреля президент страны-агрессора РФ подписал указ о раздаче российского гражданства жителями ОРДЛО.  

Читайте также: Паспорта РФ в Донбассе: что происходит в оккупированных городах

Отправить:
Распечатать:
Теги: война, Донбасс, МИД, российский паспорт
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 