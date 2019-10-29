В МИД пояснили, когда будет назначен новый посол в США

Вадим Пристайко (Фото: пресс-служба Кабмина)

Украина ожидает от США агреман - одобрение - на назначение нового посла. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает Радио Свобода.

По его словам, президент Владимир Зеленский уже определился с кандидатурой.

"Как только американская сторона даст агреман, то есть разрешение на конкретного человека... Уже есть, отправлен запрос на агреман, человек избран президентом Украины. Как только придет, президент подписывает указ, и мы вам всем честно говорим - у нас есть посол в США", - пояснил глава МИД.

При этом он отказался говорить, о ком конкретно идет речь, но ответил, что это действующий посол Украины. Где именно он работает министр не уточнил.

19 июля Зеленский уволил предыдущего посла в США Валерия Чалого.

уволил Валерия Чалого. 12 октября Голос Америки со ссылкой на источники сообщил, что новым послом в США может стать постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко .

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