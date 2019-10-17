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На позицию Волкера рассматривают достаточно мощных людей - Чалый

На позицию Волкера рассматривают достаточно мощных людей - Чалый - Фото
Курт Волкер (Фото: пресс-служба YES©2019. Фотограф: Сергей Ильин)
17.10.2019, 18:15

Волкер подал в отставку в конце сентября на фоне скандала с разговором Зеленского-Трампа

В США в настоящее время определяются с кандидатурой спецпредставителя Госдепартамента по делам Украины вместо подавшего в отставку Курта Волкера. Об этом сообщил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передает Радио Свобода.

По словам дипломата, отсутствие человека на должности спецпредставителя по Украине - не очень хорошо. "Сейчас, я знаю, рассматриваются люди достаточно мощные на эту должность. И насколько быстро эта должность будет заполнена, зависит от интенсивной работы", - считает Чалый.

Чалый добавил, что во время работы Волкера Украина получала месседжи о поддержке со стороны США. "Он очень много сделал за эти годы, привлекая внимание к Украине в Соединенных Штатах, проводя линию, которая бы базировалась на сильной позиции, а не на слабой", - считает экс-посол.

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валерий чалый Курт Волкер США кандидатуры
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