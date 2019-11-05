В МИД пояснили, почему Украина не добивается ареста кораблей РФ

В Министерстве иностранных дел пояснили, почему Украина не добивается ареста судов РФ за рубежом в качестве реакции на игнорирование Москвой решения Международного трибунала по морскому праву. В МИД такие действия не считают целесообразными и юридически взвешенными, рассказала Радио Свобода и. о. директора департамента международного права Оксана Золотарева.
Она напомнила, что Конвенция ООН по морскому праву обеспечивает свободу судоходства во всех акваториях, поэтому говорить об аресте судов РФ - "не очень корректно с юридической точки зрения".
"Арестовывая судна Российской Федерации, мы можем прибегать к таким же нарушениям, к которым прибегает РФ. Украина является правовым государством, и мы верим в механизмы мирного разрешения споров...", - сказала представитель МИД.
Золотарева также отметила, что Украина пока не может установить сумму, возмещение которой будет требовать у страны-агрессора за захват военных кораблей.
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