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В МИД пояснили, почему Украина не добивается ареста кораблей РФ

В МИД пояснили, почему Украина не добивается ареста кораблей РФ - Фото
Судно Норд (фото - dpsu.gov.ua)
05.11.2019, 15:32

Золотарева считает, что говорить об аресте судов РФ - юридически некорректно

В Министерстве иностранных дел пояснили, почему Украина не добивается ареста судов РФ за рубежом в качестве реакции на игнорирование Москвой решения Международного трибунала по морскому праву. В МИД такие действия не считают целесообразными и юридически взвешенными, рассказала Радио Свобода и. о. директора департамента международного права Оксана Золотарева.

Она напомнила, что Конвенция ООН по морскому праву обеспечивает свободу судоходства во всех акваториях, поэтому говорить об аресте судов РФ - "не очень корректно с юридической точки зрения".

"Арестовывая судна Российской Федерации, мы можем прибегать к таким же нарушениям, к которым прибегает РФ. Украина является правовым государством, и мы верим в механизмы мирного разрешения споров...", - сказала представитель МИД.

Золотарева также отметила, что Украина пока не может установить сумму, возмещение которой будет требовать у страны-агрессора за захват военных кораблей. 

  • 25 ноября 2018 года корабль ВМС РФ протаранил украинский буксир "Яны Капу", который с малыми бронекатерами "Бердянск" и "Никополь" следовал из Одессы в Мариуполь.
  • Оккупанты не пропустили группу ВМС в Азовское море, а вечером, когда та легла на обратный курс, атаковали огнем на поражение на выходе из Керченского пролива примерно в 25 км от побережья Крыма. Были ранены несколько моряков. 
  • Вчера глава МИД Вадим Пристайко рассказал о судьбе захваченных РФ украинских кораблей.

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