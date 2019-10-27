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Полозов рассказал, почему РФ не возвращает захваченные корабли

Полозов рассказал, почему РФ не возвращает захваченные корабли - Фото
Николай Полозов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
27.10.2019, 19:19

По данным адвоката, катера скоро вернут

Российские власти готовы вернуть Украине захваченные в ноябре прошлого года корабли, однако этому мешает их техническое состояние. Об этом заявил адвокат ранее освобожденных украинских моряков Николай Полозов, передает Крым.Реалии.

"До сих пор Россия не выполнила приказ Международного трибунала в части возврата кораблей. Но, по моей информации, в этом деле есть подвижки, корабли российские власти готовы передать. Единственная проблема – это техническое состояние самих кораблей", - сказал он.

Адвокат, со ссылкой на собственные источники рассказал, что корабли сейчас приводят в надлежащее состояние, "чтобы они могли быть на плаву". По прогнозам Полозова, их передача состоится до конца 2019 года.

Справка. Днем 25 ноября 2018 года южнее Крымского моста корабль ВМС РФ протаранил украинский буксир "Яни Капу", который с малыми бронекатерами "Бердянск" и "Никополь" следовал из Одессы в Мариуполь. Оккупанты не пропустили группу ВМС в Азовское море, а вечером, когда та легла на обратный курс, атаковали огнем на поражение на выходе из Керченского пролива. Были ранены шестеро моряков, катера утратили ход, их вместе с буксиром поставили на прикол в Керчи. Все моряки получили статус военнопленных. Однако российские агрессоры все равно "судили" их по своим законам7 сентября 2019-го произошел обмен заключенными между Украиной и Россией. В списке освобожденных оказались и 24 военнопленных моряка.

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захваченные корабли Россия агрессия рф в керченском проливе Николай Полозов
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