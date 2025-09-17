В МИД предупредили паломников-хасидов об отсутствии полноценной безопасности в Украине

Украина напомнила паломникам-хасидам об отсутствии полноценной безопасности во время празднования Рош ха-Шана в Умани

Съезд паломников-хасидов на Рош ха-Шана (Фото: t.me/UJCUkraine)

Министерство иностранных дел Украины призвало паломников-хасидов, которые планируют совершить паломничество в Умань на Рош ха-Шана, учесть отсутствие гарантий полноценной безопасности иностранным гражданам. Об этом ведомство заявило на официальном сайте.

В МИД напомнили, что более трех лет продолжается полномасштабная агрессия России, которая сопровождается массированными ракетными ударами по Украине, атаками на гражданскую и транспортную инфраструктуру, а также диверсиями и провокациями, создающими угрозу жизни и безопасности людей.

В ведомстве отмечают, что паломники, которые несмотря на предостережения украинских властей решат посетить Умань, должны учитывать действие военного положения.

Оно предусматривает комендантский час, усиленное патрулирование, запрет массовых мероприятий и возможность применения принудительных мер к нарушителям установленных правил.

Также в МИД предупредили о рисках задержек в движении транспорта из-за обстрелов, недостатке укрытий в Умани и недостаточном количестве медицинского персонала.

По данным Объединенной еврейской общины Украины, в 2024 году на период празднования и паломничества по случаю еврейского Нового года в Умань приехали 33 500 брацлавских хасидов.

В этом году ожидается около 35 000 паломников. Сейчас в Умань прибыло примерно 8000 паломников. Большинство желающих посетить могилу рабби Нахмана еще направляется в Умань из разных стран.

Справка В этом году празднование Рош ха-Шана приходится на период с вечера 22 сентября по вечер 24 сентября. Популярным местом паломничества иудеев в Новый год является могила раввина Нахмана в Умани Черкасской области.