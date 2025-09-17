У МЗС попередили прочан-хасидів про відсутність гарантій повноцінної безпеки в Україні

Україна нагадала прочанам-хасидам про відсутність повноцінної безпеки під час святкування Рош га-Шана в Умані

Зʼїзд паломників-хасидів на Рош га-Шана (Фото: t.me/UJCUkraine)

Міністерство закордонних справ України закликало прочан-хасидів, які планують здійснити паломництво до Умані на Рош га-Шана, врахувати відсутність гарантій повноцінної безпеки іноземним громадянам. Про це відомство заявило на офіційному сайті.

В МЗС нагадали, що понад три роки триває повномасштабна агресія Росії, яка супроводжується масованими ракетними ударами по Україні, атаками на цивільну та транспортну інфраструктуру, а також диверсіями та провокаціями, що створюють загрозу життю і безпеці людей.

У відомстві зазначають, що паломники, які вирішать відвідати Умань попри застереження української влади, мають враховувати дію воєнного стану.

Він передбачає комендантську годину, посилене патрулювання, заборону масових заходів та можливість застосування примусових заходів до порушників встановлених правил.

Також у МЗС попередили про ризики затримок у русі транспорту через обстріли, нестачу укриттів в Умані та недостатню кількість медичного персоналу.

За даними Об'єднаної єврейської общини України, у 2024 році на період святкування і паломництва з нагоди єврейського Нового року до Умані приїхали 33 500 брацлавських хасидів.

Цьогоріч очікується близько 35 000 паломників. Наразі до Умані прибуло приблизно 8000 прочан. Більшість охочих відвідати могилу раббі Нахмана ще прямує до Умані з різних країн.

Довідка Цьогоріч святкування Рош га-Шана припадає на період із вечора 22 вересня до вечора 24 вересня. Популярним місцем паломництва юдеїв у Новий рік є могила рабина Нахмана в Умані Черкаської області. Цьогоріч святкування Рош га-Шана припадає на період із вечора 22 вересня до вечора 24 вересня. Популярним місцем паломництва юдеїв у Новий рік є могила рабина Нахмана в Умані Черкаської області.