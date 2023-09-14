Поліція Ізраїлю допоможе підтримувати лад в Умані під час святкування юдейського свята Рош га-Шана. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.

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Ізраїльські поліцейські будуть патрулювати в місцях паломництва хасидів разом з українськими колегами, пояснили в МВС.

"Вже сьогодні іноземні колеги заступлять на патрулювання разом із українськими поліцейськими та військовослужбовцями Національної гвардії", – повідомили у міністерстві.

Також у місцях масового скупчення паломників запроваджено цілодобове чергування на семи постах, додатково задіяні патрулі ДСНС.

"Залучено пересувний пункт управління ДСНС, тактичний пожежний робот, кінологічний розрахунок та розрахунок на спеціальній машині радіаційної та хімічної розвідки", – зазначає міністерство.

У МВС також повідомили, що за добу кордон України перетнули 8 726 паломників-хасидів, а всього очікується прибуття близько 30 000 паломників.

ДОВІДКА. Рош га-Шана – єврейський Новий рік. Святкують його два дні поспіль у молодик осіннього місяця тишрей (вересень/жовтень) за єврейським календарем. У 2023-му починається з вечора 15 вересня і триває до вечора 17-го. Разом із Йом-кіпуром Рош га-Шана – серед найважливіших юдейських свят.



Хасиди відвідують Умань на Рош га-Шана, тому що там міститься могила цадика Нахмана, засновника цієї течії юдаїзму.

7 вересня у телефонній розмові президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньяху обговорили ситуацію з біженцями та паломництво хасидів.

10 вересня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху попросив хасидів утриматися від традиційного паломництва в Умань через те, що в ситуації військового вторгнення Росії важко гарантувати їхню безпеку.

13 вересня Центр протидії дезінформації повідомив, що ресурси окупантів поширюють дезінформацію про нібито підготовку України до теракту в Умані 15 вересня. Цим загарбники намагаються створити "інформаційне алібі" для власних терактів.

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