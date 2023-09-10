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Прем'єр Ізраїлю попросив хасидів не їздити в Умань і виділив на паломництво $1 млн

Этот материал также доступен на русском
10.09.2023, 17:30
Прем'єр Ізраїлю попросив хасидів не їздити в Умань і виділив на паломництво $1 млн - Фото
Хасиди в Умані (Фото - LIGA.net)

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу попросив хасидів утриматися від традиційного паломництва в Умань під час свята Рош га-Шана. Про це він сказав на засіданні уряду, повідомляє The Times of Israel.

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Нетаньягу сказав, що такі поїздки зараз "небезпечні", що "люди повинні розуміти, який ризик себе наражають", оскільки "коли вже летять ракети, сховатися там буде ніде".

Прем'єр заявив, що попросить уряд випустити офіційне попередження, хоча 28 серпня МЗС Ізраїлю вже випустило попередження про поїздки до України.

"У Європі пролилося вже достатньо крові євреїв. Хіба можна так ризикувати?", – вважає Нетаньягу.

Водночас уряд Ізраїлю доручив міністру у справах Єрусалиму та єврейській традиції Меїру Порушу розробити програму допомоги ізраїльтянам, які прямують до Умані, і виділив на неї 4 млн шекелів (близько $1 млн).

Програма передбачає створення центрів регулювання черг на кордоні, надання допомоги у прискоренні перевірок безпеки за погодженням із владою та службами безпеки України, проведення роз'яснювальної роботи з паломниками, створення штабу з надзвичайних ситуацій.

ДОВІДКА. Рош га-Шана – єврейський Новий рік. Святкують його два дні поспіль у молодик осіннього місяця тишрей (вересень/жовтень) за єврейським календарем. У 2023-му починається з вечора 15 вересня і триває до вечора 17-го. Разом із Йом Кіпуром Рош га-Шана – серед найважливіших юдейських свят.

Хасиди відвідують Умань на Рош га-Шана, тому що там знаходиться могила цадика Нахмана, засновника цієї течії юдаїзму.
Сергій Бережний
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ІзраїльпаломництвоРош га-ШанаУманьхасидиБіньямін Нетаньягу
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