UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Премьер Израиля попросил хасидов не ездить в Умань и выделил на паломничество $1 млн

Цей матеріал також доступний українською
10.09.2023, 17:30
Премьер Израиля попросил хасидов не ездить в Умань и выделил на паломничество $1 млн - Фото
Хасиды в Умани (Фото - LIGA.net)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил хасидов воздержаться от традиционного паломничества в Умань во время праздника Рош ха-Шана. Об этом он сказал на заседании правительства, сообщает The Times of Israel.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Нетаньяху сказал, что такие поездки сейчас "опасны", что "люди должны понимать, какому риску себя подвергают", так как "когда уже летят ракеты, спрятаться там будет негде".

Премьер заявил, что попросит правительство выпустить официальное предупреждение, хотя 28 августа МИД Израиля уже выпустило предупреждение о поездках в Украину. 

"В Европе пролилось уже достаточно крови евреев. Разве можно так рисковать?"- считает Нетаньяху.

В то же время правительство Израиля поручило министру по делам Иерусалима и еврейской традиции Меиру Порушу разработать программу помощи израильтянам, которые направляются в Умань, и выделила на нее 4 млн шекелей (около $1 млн).

Программа предусматривает создание центров регулирования очередей на границе, оказание помощи в ускорении проверок безопасности по согласованию с властями и службами безопасности Украины, проведение разъяснительной работы с паломниками, создание штаба по чрезвычайным ситуациям. 

СПРАВКА. Рош ха-Шана – еврейский Новый год. Празднуют его два дня подряд в новолуние осеннего месяца тишрей (сентябрь/октябрь) по еврейскому календарю. В 2023-м начинается с вечера 15 сентября и продолжается до вечера 17-го. Вместе с Йом Кипур Рош га-Шана – среди важнейших иудейских праздников.

Хасиды посещают Умань на Рош ха-Шана, потому что там находится могила цадика Нахмана, основателя этого течения иудаизма.
  • В этом году  на празднование Рош ха-Шана в Умань планируют приехать более 30 000 паломников-хасидов.
  • 7 сентября в телефонном разговоре президент Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Нетаньяху обсудили ситуацию с беженцами и паломничество хасидов
Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Биньямин НетаньяхуИзраильуманьпаломничествохасидырош ха-шана
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 