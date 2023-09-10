Премьер Израиля попросил хасидов не ездить в Умань и выделил на паломничество $1 млн

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил хасидов воздержаться от традиционного паломничества в Умань во время праздника Рош ха-Шана. Об этом он сказал на заседании правительства, сообщает The Times of Israel.

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Нетаньяху сказал, что такие поездки сейчас "опасны", что "люди должны понимать, какому риску себя подвергают", так как "когда уже летят ракеты, спрятаться там будет негде".

Премьер заявил, что попросит правительство выпустить официальное предупреждение, хотя 28 августа МИД Израиля уже выпустило предупреждение о поездках в Украину.

"В Европе пролилось уже достаточно крови евреев. Разве можно так рисковать?"- считает Нетаньяху.

В то же время правительство Израиля поручило министру по делам Иерусалима и еврейской традиции Меиру Порушу разработать программу помощи израильтянам, которые направляются в Умань, и выделила на нее 4 млн шекелей (около $1 млн).

Программа предусматривает создание центров регулирования очередей на границе, оказание помощи в ускорении проверок безопасности по согласованию с властями и службами безопасности Украины, проведение разъяснительной работы с паломниками, создание штаба по чрезвычайным ситуациям.

СПРАВКА. Рош ха-Шана – еврейский Новый год. Празднуют его два дня подряд в новолуние осеннего месяца тишрей (сентябрь/октябрь) по еврейскому календарю. В 2023-м начинается с вечера 15 сентября и продолжается до вечера 17-го. Вместе с Йом Кипур Рош га-Шана – среди важнейших иудейских праздников.



Хасиды посещают Умань на Рош ха-Шана, потому что там находится могила цадика Нахмана, основателя этого течения иудаизма.

В этом году на празднование Рош ха-Шана в Умань планируют приехать более 30 000 паломников-хасидов.

7 сентября в телефонном разговоре президент Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Нетаньяху обсудили ситуацию с беженцами и паломничество хасидов.

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