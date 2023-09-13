Росія вкидає фейки, нібито Україна готує теракт в Умані на Рош га-Шана – РНБО

Ресурси окупантів поширюють дезінформацію про нібито підготовку України до теракту в Умані 15 вересня, під час святкування юдейського Нового року Рош га-Шана. Загарбники звинувачують "київський режим", але такими фейками готують інформаційне алібі для своїх терактів, повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони України.

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Російська пропаганда заявляє, що після теракту українська сторона начебто планує звинуватити РФ у "злочинах проти людяності".

Відомство закликає не піддаватись на маніпуляції окупантів, реагувати на сигнали повітряної тривоги, дотримуватись правил безпеки та довіряти лише джерелам перевіреної інформації.

Росія, поширюючи подібні фейки, намагається створити собі інформаційне алібі для майбутніх терактів на території України, зазначає ЦПД.

ДОВІДКА. Рош га-Шана – єврейський Новий рік. Святкують його два дні поспіль у молодик осіннього місяця тишрей (вересень/жовтень) за єврейським календарем. У 2023-му починається з вечора 15 вересня і триває до вечора 17-го. Разом із Йом-кіпуром Рош га-Шана – серед найважливіших юдейських свят.



Хасиди відвідують Умань на Рош га-Шана, тому що там знаходиться могила цадика Нахмана, засновника цієї течії юдаїзму.

5 вересня Черкаська ОВА повідомила про посилення заходів безпеки напередодні. Зокрема, обмеження торкнуться пересування містом, продажу алкоголю та піротехніки.

10 вересня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу попросив хасидів утриматися від традиційного паломництва в Умані.

На LIGA.net є пояснення консула Ізраїлю у Західному регіоні, у який спосіб проходитиме святкування Рош га-Шана у 2023 році.

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