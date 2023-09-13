UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия вбрасывает фейки, якобы Украина готовит теракт в Умани на Рош ха-Шана – СНБО

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2023, 18:07
Россия вбрасывает фейки, якобы Украина готовит теракт в Умани на Рош ха-Шана – СНБО - Фото
Хасиды в Умани (Фото: LIGA.net)

Ресурсы оккупантов распространяют дезинформацию о якобы подготовке Украины к теракту в Умани 15 сентября во время празднования иудейского нового года Рош га-Шана. Захватчики обвиняют "киевский режим", но такими фейками готовят информационное алиби для своих терактов, сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины.

Российская пропаганда заявляет, что после теракта украинская сторона якобы планирует обвинить РФ в "преступлениях против человечности".

Ведомство призывает не поддаваться на манипуляции оккупантов, реагировать на сигналы воздушной тревоги, соблюдать правила безопасности и доверять только источникам проверенной информации.

Россия, распространяя подобные фейки, пытается создать себе информационное алиби для будущих терактов на территории Украины, отмечает ЦПД.

Фото: ЦПД
СПРАВКА. Рош га-Шана – еврейский Новый год. Празднуют его два дня подряд в новолуние осеннего месяца тишрей (сентябрь/октябрь) по еврейскому календарю. В 2023 году начинается с вечера 15 сентября и продолжается до вечера 17-го. Вместе с Йом-Кипур Рош га-Шана – среди важнейших иудейских праздников.

Хасиды посещают Умань на Рош га-Шана, потому что там находится могила цадика Нахмана, основателя этого течения иудаизма.

Читайте также: Израиль выразил соболезнования Украине. Умань – место паломничества хасидов со всего мира

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнапропагандадезинформацияуманьрош га-шана
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 