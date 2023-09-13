Россия вбрасывает фейки, якобы Украина готовит теракт в Умани на Рош ха-Шана – СНБО

Ресурсы оккупантов распространяют дезинформацию о якобы подготовке Украины к теракту в Умани 15 сентября во время празднования иудейского нового года Рош га-Шана. Захватчики обвиняют "киевский режим", но такими фейками готовят информационное алиби для своих терактов, сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины.

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Российская пропаганда заявляет, что после теракта украинская сторона якобы планирует обвинить РФ в "преступлениях против человечности".

Ведомство призывает не поддаваться на манипуляции оккупантов, реагировать на сигналы воздушной тревоги, соблюдать правила безопасности и доверять только источникам проверенной информации.

Россия, распространяя подобные фейки, пытается создать себе информационное алиби для будущих терактов на территории Украины, отмечает ЦПД.

СПРАВКА. Рош га-Шана – еврейский Новый год. Празднуют его два дня подряд в новолуние осеннего месяца тишрей (сентябрь/октябрь) по еврейскому календарю. В 2023 году начинается с вечера 15 сентября и продолжается до вечера 17-го. Вместе с Йом-Кипур Рош га-Шана – среди важнейших иудейских праздников.



Хасиды посещают Умань на Рош га-Шана, потому что там находится могила цадика Нахмана, основателя этого течения иудаизма.

5 сентября Черкасская ОВА сообщила об усилении мер безопасности накануне, в частности, ограничения коснутся передвижения по городу, продажи алкоголя и пиротехники.

10 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил хасидов воздержаться от традиционного паломничества в Умани.

На LIGA.net есть объяснения консулу Израиля в Западном Регионе, каким образом будет проходить празднование Рош га-Шана в 2023 году.

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