Россия вбрасывает фейки, якобы Украина готовит теракт в Умани на Рош ха-Шана – СНБО
Ресурсы оккупантов распространяют дезинформацию о якобы подготовке Украины к теракту в Умани 15 сентября во время празднования иудейского нового года Рош га-Шана. Захватчики обвиняют "киевский режим", но такими фейками готовят информационное алиби для своих терактов, сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины.
Российская пропаганда заявляет, что после теракта украинская сторона якобы планирует обвинить РФ в "преступлениях против человечности".
Ведомство призывает не поддаваться на манипуляции оккупантов, реагировать на сигналы воздушной тревоги, соблюдать правила безопасности и доверять только источникам проверенной информации.
Россия, распространяя подобные фейки, пытается создать себе информационное алиби для будущих терактов на территории Украины, отмечает ЦПД.
Хасиды посещают Умань на Рош га-Шана, потому что там находится могила цадика Нахмана, основателя этого течения иудаизма.
- 5 сентября Черкасская ОВА сообщила об усилении мер безопасности накануне, в частности, ограничения коснутся передвижения по городу, продажи алкоголя и пиротехники.
- 10 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил хасидов воздержаться от традиционного паломничества в Умани.
- На LIGA.net есть объяснения консулу Израиля в Западном Регионе, каким образом будет проходить празднование Рош га-Шана в 2023 году.
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