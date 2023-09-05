В Умани усиливают меры безопасности на Рош га-Шана: ограничения на передвижение и алкоголь

В Умани усилят меры безопасности накануне иудейского Нового года Рош га-Шана, в частности ограничения коснутся передвижения по городу, продажи алкоголя и пиротехники. Такие меры связаны с приездом паломников в город, сообщил глава Черкасской военной администрации Игорь Табурец.

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С 9 по 22 сентября в микрорайоне паломничества запрещено:

→ продажа алкогольных напитков и веществ, произведенных на спиртовой основе (за исключением лекарственных средств, разрешенных к применению и включенных в Государственный реестр лекарственных средств и дезинфекционных средств);

→ продажа и использование пиротехнических средств, в частности салютов, фейерверков, других взрывчатых веществ, создающих шумовой эффект, а также продажа пневматического оружия и имитирующих оружие игрушек.

Также с 11 по 21 сентября будет установлен особый режим на въезд и выезд, передвижение граждан по городу, будет процедура контроля, как в прошлом году, отметили в ОВА.

"Мы стремимся максимально обезопасить местных жителей и приезжих. Поэтому прошу с пониманием относиться ко всем мерам", – подытожил Табурец.

СПРАВКА. Рош га-Шана – еврейский Новый год. Празднуют его два дня подряд в новолуние осеннего месяца тишрей (сентябрь/октябрь) по еврейскому календарю. В 2023-м начинается с вечера 15 сентября и продолжается до вечера 17-го. Вместе с Йом Кипуром Рош га-Шана – среди важнейших иудейских праздников.



Хасиды посещают Умань на Рош га-Шана, потому что там находится могила цадика Нахмана, основателя этого течения иудаизма.

8 августа ОВА рекомендовала паломникам максимально воздержаться от посещения Умани на иудейский праздник Рош га-Шана.

В прошлом году СБУ сообщала, что хасидам следует воздержаться от посещения Украины на праздник из-за опасности, в частности, ракетных ударов российских оккупантов и возможных провокации агентуры врага.

Тогда в Умани усилили меры безопасности, потому что высокой была вероятность ракетных ударов со стороны страны-агрессора России. Министерство иностранных дел Израиля призвало своих граждан не посещать Украину, в частности Умань, а находившимся в стране предложили "немедленно покинуть" территорию.

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