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В Умані посилюють заходи безпеки на Рош га-Шана: обмеження на пересування та алкоголь

Этот материал также доступен на русском
05.09.2023, 18:15
В Умані посилюють заходи безпеки на Рош га-Шана: обмеження на пересування та алкоголь - Фото
Хасиди в Умані (Фото: LIGA.net)

В Умані посилять заходи безпеки напередодні юдейського Нового року Рош га-Шана, зокрема обмеження торкнуться пересування містом, продажу алкоголю та піротехніки. Такі заходи пов'язані з приїздом паломників до міста, повідомив глава Черкаської військової адміністрації Ігор Табурець.

З 9 по 22 вересня в мікрорайоні паломництва заборонено:

→ продаж алкогольних напоїв і речовин, вироблених на спиртовій основі (за винятком лікарських засобів, дозволених до застосування та включених до Державного реєстру лікарських засобів, та дезінфекційних засобів);

→ продаж і використання піротехнічних засобів, зокрема салютів, феєрверків, інших вибухових речовин, що створюють шумовий ефект, а також продаж пневматичної зброї та іграшок, що імітують зброю.

Також з 11 по 21 вересня буде встановлено особливий режим на в'їзд та виїзд, пересування громадян містом, буде процедура контролю, як минулого року, зазначили в ОВА.

"Ми прагнемо максимально убезпечити місцевих жителів і приїжджих. Тому прошу з розумінням ставитися до всіх заходів", – підсумував Табурець.

ДОВІДКА. Рош га-Шана – єврейський Новий рік. Святкують його два дні поспіль у молодик осіннього місяця тишрей (вересень/жовтень) за єврейським календарем. У 2023-му починається з вечора 15 вересня і триває до вечора 17-го. Разом із Йом Кіпуром Рош га-Шана – серед найважливіших юдейських свят.

Хасиди відвідують Умань на Рош га-Шана, тому що там знаходиться могила цадика Нахмана, засновника цієї течії юдаїзму.
  • 8 серпня ОВА рекомендувала паломникам максимально утриматись від відвідин Умані на юдейське свято Рош га-Шана.
  • Минулого року СБУ повідомляла, що хасидам варто утриматись від відвідування України на свято через небезпеку, зокрема ракетні удари російських окупантів і можливі провокації агентури ворога.
  • Тоді в Умані посилили заходи безпеки, тому що була висока ймовірність ракетних ударів з боку країни-агресора Росії. Міністерство закордонних справ Ізраїлю закликало своїх громадян не відвідувати Україну, зокрема Умань, а тим, хто перебував у країні, запропонували "негайно залишити" територію.

Читайте також: Ізраїль висловив співчуття Україні. Умань – місце паломництва хасидів з усього світу

Артем Джеріпа
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війнаРош га-ШанаУманьхасиди
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