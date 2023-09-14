Полиция Израиля поможет поддержанию порядка в Умани во время празднования иудейского праздника Рош ха-Шана. Об этом сообщило Министерство внутренних дел.

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Израильские полицейские будут вести патрулирование в местах паломничества хасидов вместе с украинскими коллегами, пояснили в МВД.

"Уже сегодня иностранные коллеги заступят на патрулирование вместе с украинскими полицейскими и военнослужащими Национальной гвардии", – сообщили в минисерстве.

Также в местах массового скопления паломников введено круглосуточное дежурство на семи постах, дополнительно задействованы патрули ГСЧС.

"Привлечены передвижной пункт управления ГСЧС, тактический пожарный робот, кинологический расчет и расчет на специальной машине радиационной и химической разведки", – отмечает министерство.

В МВД также сообщили, что за сутки границу Украины пересекли 8 726 паломников-хасидов, а всего ожидается прибытие около 30 000 паломников.

СПРАВКА. Рош ха-Шана – еврейский Новый год. Празднуют его два дня подряд в новолуние осеннего месяца тишрей (сентябрь/октябрь) по еврейскому календарю. В 2023-м начинается с вечера 15 сентября и продолжается до вечера 17-го. Вместе с Йом-кипур Рош ха-Шана – среди важнейших иудейских праздников.



Хасиды посещают Умань на Рош ха-Шана, потому что там находится могила цадика Нахмана, основателя этого течения иудаизма.

7 сентября в телефонном разговоре президент Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Нетаньяху обсудили ситуацию с беженцами и паломничество хасидов.

10 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил хасидов воздержаться от традиционного паломничества в Умань из-за того, что в ситуации военного вторжения России трудно гарантировать их безопасность.

13 сентября Центр противодействия дезинформации сообщил, что ресурсы оккупантов распространяют дезинформацию о якобы подготовке Украины к теракту в Умани 15 сентября. Этим захватчики пытаются создать "информационное алиби" для собственных терактов.

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