Полиция Израиля поможет поддержанию порядка в Умани во время празднования иудейского праздника Рош ха-Шана. Об этом сообщило Министерство внутренних дел.
Израильские полицейские будут вести патрулирование в местах паломничества хасидов вместе с украинскими коллегами, пояснили в МВД.
"Уже сегодня иностранные коллеги заступят на патрулирование вместе с украинскими полицейскими и военнослужащими Национальной гвардии", – сообщили в минисерстве.
Также в местах массового скопления паломников введено круглосуточное дежурство на семи постах, дополнительно задействованы патрули ГСЧС.
"Привлечены передвижной пункт управления ГСЧС, тактический пожарный робот, кинологический расчет и расчет на специальной машине радиационной и химической разведки", – отмечает министерство.
В МВД также сообщили, что за сутки границу Украины пересекли 8 726 паломников-хасидов, а всего ожидается прибытие около 30 000 паломников.
Хасиды посещают Умань на Рош ха-Шана, потому что там находится могила цадика Нахмана, основателя этого течения иудаизма.
- 7 сентября в телефонном разговоре президент Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Нетаньяху обсудили ситуацию с беженцами и паломничество хасидов.
- 10 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил хасидов воздержаться от традиционного паломничества в Умань из-за того, что в ситуации военного вторжения России трудно гарантировать их безопасность.
- 13 сентября Центр противодействия дезинформации сообщил, что ресурсы оккупантов распространяют дезинформацию о якобы подготовке Украины к теракту в Умани 15 сентября. Этим захватчики пытаются создать "информационное алиби" для собственных терактов.
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