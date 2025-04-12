В МИД раскритиковали соцсеть Маска за сокрытие преступлений России: Это позорно

Георгий Тихий (Фото: МИД)

Представитель министерства иностранных дел Георгий Тихий заявил, что соцсеть X, принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску, умалчивает российские военные преступления. Об этом он сообщил на личной странице в соцсети.

"Серьезно, Х? С каких пор количество убитых Россией украинских детей считается "чувствительным контентом" (graphic content)?", – написал он.

Тихий отметил, что эта маркировка не мешает пользователям видеть графическое содержание публикации. Однако это "заметает под ковер" российские военные преступления.

"Это позорно, и это должно быть отменено", – резюмировал он.

Тихий опубликовал скриншот поста МИД о том, что Россия убила минимум 616 детей в Украине. Некоторые из них родились после начала полномасштабного вторжения, а скончались до его окончания, сказано в публикации.

Справка. В справочном центре платформы Х сообщается, что соцсеть маркирует в качестве "уязвимого/шокирующего" контента материалы, которые другие пользователи, возможно, не хотели бы видеть. К примеру, материалы с изображением сцен насилия или обнаженной натуры.