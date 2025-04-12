В МИД раскритиковали соцсеть Маска за сокрытие преступлений России: Это позорно
Представитель министерства иностранных дел Георгий Тихий заявил, что соцсеть X, принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску, умалчивает российские военные преступления. Об этом он сообщил на личной странице в соцсети.
"Серьезно, Х? С каких пор количество убитых Россией украинских детей считается "чувствительным контентом" (graphic content)?", – написал он.
Тихий отметил, что эта маркировка не мешает пользователям видеть графическое содержание публикации. Однако это "заметает под ковер" российские военные преступления.
"Это позорно, и это должно быть отменено", – резюмировал он.
Тихий опубликовал скриншот поста МИД о том, что Россия убила минимум 616 детей в Украине. Некоторые из них родились после начала полномасштабного вторжения, а скончались до его окончания, сказано в публикации.
- 21 марта ООН опубликовала доклад, в котором заявила, что Россия нанесла страдания детям в Украине и казнила.
- 31 марта сообщалось, что правоохранители раскрыли 72 убийства, совершенных россиянами в Буче во время оккупации в 2022 году.
- 10 апреля представитель МИД отреагировал на видео расстрела пленных в Запорожской области. Он заявил, что российская армия – сборище дегенератов.