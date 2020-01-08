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В МИД с послом Польши обсудили высказывания о героях ОУН

В МИД с послом Польши обсудили высказывания о героях ОУН - Фото
Шествие у стен КГГА 1 января (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
08.01.2020, 17:31

Дискуссию по внутренним вопросам украинской политики назвали контрпродуктивной

Сегодня в МИД Украины пригласили посла Польши Бартоша Цихоцкого для беседы о высказываниях о героях ОУН, сделанных 2 января. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Внимание польского посла было привлечено к контрпродуктивности публичной дискуссии по внутренним вопросам украинской политики", - говорится в сообщении.

Также во время встречи дипломаты договорились о развитии диалога по историческим вопросам на экспертном уровне и о конкретных шагах в этом направлении.

  • 1 января в Киеве прошло факельное шествие, приуроченное ко дню рождению лидера ОУН Степана Бандеры. 
  • 2 января Цихоцкий и посол Израиля Джоэль Лион осудили вывешивание Киевской городской государственной администрацией баннера, изображающего Бандеру, в честь празднования 111 годовщины со дня его рождения. Также дипломаты осудили принятие Львовским облсоветом постановления о выделении госсредств на чествование памяти еще одного лидера ОУН Андрея Мельника, писателя Ивана Липы и его сына Юрия Липы. 

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