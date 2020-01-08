В МИД с послом Польши обсудили высказывания о героях ОУН

Сегодня в МИД Украины пригласили посла Польши Бартоша Цихоцкого для беседы о высказываниях о героях ОУН, сделанных 2 января. Об этом сообщает пресс-служба МИД.
"Внимание польского посла было привлечено к контрпродуктивности публичной дискуссии по внутренним вопросам украинской политики", - говорится в сообщении.
Также во время встречи дипломаты договорились о развитии диалога по историческим вопросам на экспертном уровне и о конкретных шагах в этом направлении.
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