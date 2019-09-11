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Сколько стоил День независимости: данные Минкульта

Сколько стоил День независимости: данные Минкульта - Фото
Скриншот с видео
11.09.2019, 15:32

В ОПУ, Кабмине, Минфине и Минкульте не ответили, на основании чего клипмейкера Бадоева и хореографа Коляденко приобщили к организации мероприятий

Министерство культуры выделило за столичные торжества ко Дню Независимости 259 600 гривень. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос Украинской правды.

В министерстве говорят, что средства выделялись на выступления пианистов, Национального симфонического оркестра, Украинского национального хора им. Веревки.

По смете, на зарплату режиссерско-постановочной, административной группы и артистов ушло 62 000 грн, 113 500 грн - на оплату приглашенных коллективов.

При этом в ответе Минкульта не указано, распространяется ли смета на услуги клипмейкера Алана Бадоева, хореографа Елены Коляденко, а также певиц Тины Кароль и Алины Паш.

В Офисе президента ответили, что Бадоеву и Коляденко из госбюджета не платили.

Издание обратилось в ОПУ, Кабмин, Минфин и Минкульт. Однако нигде не смогли ответить, на основании чего Бадоева и Коляденко приобщили к организации мероприятий и заключали ли с ними договор.

9 июля 2019 года президент Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором сказал, что в этом году вместо проведения военного парада выплатят премии военным. По его словам, на это решено выделить 300 млн грн.

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день независимости алан бадоев Минкульт
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