В ОП говорят, что из госбюджета Бадоеву и Коляденко не платят

Алан Бадоев (фото - facebook.com/AlanBadoev.Director)

Клипмейкер Алану Бадоеву и хореограф Елена Коляденко не получат денег из госбюджета за свою работу в качестве режиссеров-постановщиков Шествия достоинства, которое должно состояться в Киеве в День независимости 24 августа. Об этом сообщили в Офисе президента в ответ на запрос издания theБабель.

"Информируем, что оплата услуг по подготовке и организации проведения празднования Дня Независимости клипмейкера Алана Бадоева и хореографа Елены Коляденко из средств государственного бюджета не осуществлялась", — говорится в ответе ОП.

На какой именно основе Бадоев и Коляденко занимаются подготовкой шествия, в ОП не сообщили, но отметили, что финансированием затрат на подготовку Дня независимости занимается Кабмин.