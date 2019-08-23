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В ОП говорят, что из госбюджета Бадоеву и Коляденко не платят

В ОП говорят, что из госбюджета Бадоеву и Коляденко не платят - Фото
Алан Бадоев (фото - facebook.com/AlanBadoev.Director)
23.08.2019, 20:03

На какой именно основе Бадоев и Коляденко занимаются подготовкой Шествия достоинства, в ОП не сообщили

Клипмейкер Алану Бадоеву и хореограф Елена Коляденко не получат денег из госбюджета за свою работу в качестве режиссеров-постановщиков Шествия достоинства, которое должно состояться в Киеве в День независимости 24 августа. Об этом сообщили в Офисе президента в ответ на запрос издания theБабель.

"Информируем, что оплата услуг по подготовке и организации проведения празднования Дня Независимости клипмейкера Алана Бадоева и хореографа Елены Коляденко из средств государственного бюджета не осуществлялась", — говорится в ответе ОП.

На какой именно основе Бадоев и Коляденко занимаются подготовкой шествия, в ОП не сообщили, но отметили, что финансированием затрат на подготовку Дня независимости занимается Кабмин.

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Владимир Зеленский день независимости алан бадоев шествие елена коляденко
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